Суд перевел математика Богатова под домашний арест

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Суд изменил меру пресечения математику Дмитрию Богатову, обвиняемому в оправдании терроризма и экстремизма, с содержания под стражей на домашний арест по месту жительства в Москве.

Пресненский суд Москвы изменил меру пресечения преподавателю математики Дмитрию Богатову и отправил его под домашний арест по месту жительства в Москве, передает "Интерфакс".

Ранее защита заявила, что обратилась в суд с ходатайством о замене меры пресечения Богатову с содержания под стражей на домашний арест.

1 апреля СКР возбудил уголовное дело в отношении Богатова о призыве к массовым беспорядкам на акции 2 апреля в Москве. По версии следствия, преподаватель математики размещал призывы с помощью специальных программ с использованием иностранных серверов.

10 апреля Богатова отправили под арест. В июне Пресненский суд Москвы признал законным возбуждение в отношении математика уголовного дела о публичных призывах к терроризму.

Сам Богатов не признал своей вины. По его словам, адвокаты предоставили доказательство того, что в то время, когда были размещены материалы, ставшие поводом для возбуждения дела, он "с супругой был в спортивном зале, затем зашел в магазин купить продуктов, и, не торопясь, отправился домой".

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