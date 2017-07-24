ЕС может расширить санкции против России из-за скандала с Siemens

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Европейские страны могут обсудить новые санкции в отношении России из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым. В частности, Германия предложила добавить в санкционный список 3-4 российских гражданина и организации.

В среду страны Евросоюза могут обсудить новые санкции в отношении России из-за поставки турбин производства компании Siemens в Крым. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

В частности, Германия предложила добавить в список санкций 3-4 гражданина России и организации из-за скандала с германским концерном.

11 июля Siemens подал иск против российской компании "Технопромэкспорт" из-за информации о поставках газотурбинных установок в Крым в обход санкций. Всего на полуострове обнаружили четыре газотурбинных установки. Впоследствии в Siemens заявили, что они прекращают поставки энергооборудования в Россию.

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