ЕС может расширить санкции против России из-за скандала с Siemens
Теги: санкции Экономика россия крым
Европейские страны могут обсудить новые санкции в отношении России из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым. В частности, Германия предложила добавить в санкционный список 3-4 российских гражданина и организации.
В среду страны Евросоюза могут обсудить новые санкции в отношении России из-за поставки турбин производства компании Siemens в Крым. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
В частности, Германия предложила добавить в список санкций 3-4 гражданина России и организации из-за скандала с германским концерном.
11 июля Siemens подал иск против российской компании "Технопромэкспорт" из-за информации о поставках газотурбинных установок в Крым в обход санкций. Всего на полуострове обнаружили четыре газотурбинных установки. Впоследствии в Siemens заявили, что они прекращают поставки энергооборудования в Россию.
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