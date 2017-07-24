В московском офисе компании "Алроса" прошли обыски

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В московском офисе компании "Единая сбытовая организация "Алроса" прошли оперативно-следственные действия. По данным СМИ, обыск связан с расследованием ранее возбужденного дела.

В одном из подразделений алмазодобывающей компании "Алроса" в центре Москвы прошли следственно-оперативные действия, в ходе которых следователи произвели выемку документации.

Обыск прошел в рамках ранее возбужденного уголовного дела, однако о каком именно деле идет речь, источник ТАСС не уточнил. Другой источник, близкий к компании, рассказал агентству, что правоохранительными органами был задержан сотрудник службы безопасности "Алросы".

Компания является крупнейшим производителем алмазов во всем мире. За 2016 год объем добычи компании составил 37,2 миллиона карат.

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