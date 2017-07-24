Матвиенко заявила о попытках вмешательства в будущие выборы-2018

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о попытках иностранного вмешательства в предстоящую президентскую компанию-2018 в России.

В электоральные процессы России в преддверии президентских выборов в 2018 году были предприняты попытки иностранного вмешательства, передает ТАСС слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Такое вмешательство наблюдалось в 90-х годах. К счастью, такие времена прошли. Но есть попытки и сейчас влиять информационно. Каждый такой факт будет пресекаться, будут приниматься меры", - сообщила сенатор.

По словам Матвиенко, Россия будет принимать жесткие меры, чтобы не допустить вмешательства в электоральный процесс.