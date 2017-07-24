Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

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В порт Одессы вошли два корабля НАТО. Речь идет о фрегате ВМС Турции Yildirim и эсминце ВМС Великобритании Duncan. Украинские военные сообщили, что в Одессе командование судов НАТО встретится с командующим ВМС страны, руководителями местных органов власти.

Два корабля военно-морской группы НАТО вошли в порт Одессы, сообщается на странице Военно-морских сил Украины в Facebook.

С визитом в город прибыли эсминец Duncan и фрегат Yildirim. В Одессе их командование встретится с командующим украинскими ВМС Игорем Воронченко и руководителями местных органов власти. Кроме того, будут организованы дружеские встречи моряков НАТО и Украины.

На корабли НАТО также смогут подняться горожане и туристы. Покинуть Одессу эсминец и фрегат должны 27 июля.

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