Песков: Россия негативно относится к санкционной риторике США
Теги: сша песков санкции Экономика россия
Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно относится к санкционной риторике США. По словам пресс-секретаря президента, разговоры об ограничительных мерах вредят как двусторонним отношениям, так и торгово-экономическим связям с другими странами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша страна негативно относится к санкционной риторике США. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы уже говорили, что, безусловно, к санкционной теме продолжаем относиться крайне негативно, тем более к новым инициативам, которые сейчас вовсю продвигаются и в конгрессе, и в сенате", - сказал Песков.
По его словам, вся эта ситуация с разговорами о санкциях вредит двусторонним отношениям, а также наносит вред интересам других стран, с которыми у России продолжаются торгово-экономические связи.
Песков также подчеркнул, что Кремль не будет говорить о реакции нашей страны на новые ограничительные меры Вашингтона, пока решения американской администрации не будут четко сформулированы.
Читайте также:
ЕС может расширить санкции против России из-за скандала с Siemens
МИД России предупредил о рисках санкционного давления на КНДР
ЕС готов выступить против антироссийских санкций США из-за давления бизнеса
Евросоюз рассмотрит ответ на санкции США против России
В Белом доме отказались комментировать планы Трампа по санкциям
Новости по теме Санкционная война
-
24 июля 2017
ЕС может расширить санкции против России из-за скандала с Siemens
-
24 июля 2017
ЕС готов выступить против антироссийских санкций США из-за давления бизнеса
-
23 июля 2017
В Белом доме отказались комментировать планы Трампа по санкциям
-
23 июля 2017
МИД Германии предупредил Россию об ухудшении отношений из-за скандала с Siemens