Песков: Россия негативно относится к санкционной риторике США

Теги: сша песков санкции Экономика россия

Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно относится к санкционной риторике США. По словам пресс-секретаря президента, разговоры об ограничительных мерах вредят как двусторонним отношениям, так и торгово-экономическим связям с другими странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша страна негативно относится к санкционной риторике США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы уже говорили, что, безусловно, к санкционной теме продолжаем относиться крайне негативно, тем более к новым инициативам, которые сейчас вовсю продвигаются и в конгрессе, и в сенате", - сказал Песков.

По его словам, вся эта ситуация с разговорами о санкциях вредит двусторонним отношениям, а также наносит вред интересам других стран, с которыми у России продолжаются торгово-экономические связи.

Песков также подчеркнул, что Кремль не будет говорить о реакции нашей страны на новые ограничительные меры Вашингтона, пока решения американской администрации не будут четко сформулированы.

Читайте также:

ЕС может расширить санкции против России из-за скандала с Siemens

МИД России предупредил о рисках санкционного давления на КНДР

ЕС готов выступить против антироссийских санкций США из-за давления бизнеса

Евросоюз рассмотрит ответ на санкции США против России

В Белом доме отказались комментировать планы Трампа по санкциям