Строительство станции "Мичуринский проспект" вышло на финишную прямую - мэр

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Строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки" вышло на финишную прямую. Это сразу семь станций. Среди них и крупная - "Мичуринский проспект". В дальнейшем она станет еще и пересадочной - на новое Второе кольцо метро. Сегодня там побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пока что станция "Мичуринский проспект" - одна большая стройплощадка. Но среди бетонных плит и цементной пыли уже видны привычные очертания. Перрон начали облицовывать гранитной плиткой. Два пути, эскалаторы. Уже видно, что это не обычная типовая станция. Эскалаторы - их три - расположены не по бокам, а по центру. А сам вестибюль - полуподземный. Одну из стен платформы сделали стеклянной, передает "ТВ Центр".

"Если мы привыкли, что все станции - они под землей - на данной станции мы видим природу. Свет попадает естественный и, кроме того, она многоярусная - здесь переход предусмотрен через Мичуринский проспект через пешеходный переход", - заявил гендиректор компании-подрядчика Марс Газизуллин.

Это первая в России полуподземная станция. Углубить ее наполовину архитекторы решили из-за сложного рельефа местности. Всего на станции будет три уровня. Внизу - пути для движения поездов и пассажирская платформа. Еще одно новаторское архитектурное решение станции - смотровая площадка. Пока отсюда можно полюбоваться только на строительный городок, но, когда все работы будут завершены, отсюда откроется прекрасный вид на парк и речку Очаковку.

Это будет еще и одна из самых красивых станций московского метро. Ее дизайн - посвящен деятельности биолога и селекционера Ивана Мичурина. Основной цвет станции - красный. Колонны декорируют цветами и плодами растений. Оценить новую станцию жители столицы смогут уже к концу 2017 года.

"Мы вступаем в завершающую стадию строительства самой длинной ветки метро в Москве - 25 километров. Первую часть мы закончили - от "Делового центра" до "Раменок". Сейчас в стадии завершающей вторая часть проекта - от "Раменок" до "Рассказовки", включая "Новопеределкино" и "Солнцево". К концу этого года стройка должна быть завершена. Запуск пассажирами должен быть реализован в начале следующего года. По нормативам строительство такой ветки должно было занять на год больше времени, но строители стараются закончить быстрее, потому что его ждут сотни тысяч жителей Новопеределкина и Солнцева", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новую станцию ждут более 60 тысяч человек – это жители района Раменки. Сейчас они передвигаются на автобусах и маршрутках. А это - долго и неудобно.

Запускать "Мичуринский проспект" планируют в два этапа. В конце этого года станция откроется для пассажиров в составе желтой ветки метро. Затем ее закольцуют. Она станет частью Третьего пересадочного контура метро.

Юлия Степина, Максим Панкин, Павел Суменков и Александр Голубев, "ТВ Центр", Москва.

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