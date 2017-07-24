Российские школьники завоевали 6 медалей на олимпиаде по математике в Рио

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В Москву вернулась сборная России по математической Олимпиаде, которая накануне завершилась в Рио-де-Жанейро. Наши старшеклассники завоевали одну золотую, три серебряных и две бронзовых медали. Это позволило им занять 11-е место в общем зачёте. Задачи, которые в этом году решали школьники, были самыми сложными за всю историю.

Этим ребятам сегодня есть чему радоваться и чем гордиться. Они привезли на родину из Рио-де Жанейро шесть медалей Международной математической олимпиады, передает "ТВ Центр". Самой престижной награды среди старшеклассников. Правда, общекомандный итог в этом году для России стал самым скромным за всю историю олимпиады - одиннадцатое место. Но и задания на этот раз были гораздо сложнее прошлых лет.

Бывшие конкуренты - теперь настоящие друзья. Лучший результат - у Михаила Иванова из Санкт-Петербурга. Он буквально живет наукой и не боится самых сложных задач. Хочет придумывать новые алгоритмы и заниматься шифрованием. Вероятно, в ближайшие годы и займется своей мечтой в исследовательской лаборатории Чебышева в Санкт-Петербургском университете.

В этом году лидерами математической олимпиады стали представители азиатских стран. Первое место досталось Южной Корее. Каждый участник этой страны получил золото. Второе место заняли китайские школьники. Третье завоевали вьетнамцы.

Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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