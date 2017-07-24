15:02, 24 июля 2017

В Москве женщина из-за пожара выпрыгнула из окна третьего этажа

Теги:  пожар  пострадавшие  Происшествие  москва

На Севанской улице в Москве в жилом доме произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже пятиэтажного здания.

Загорелась квартира общей площадью 45 квадратных метров. Дым быстро заполнил лестницу и верхние этажи. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать пятерых жильцов. Есть пострадавшие, передает "ТВ Центр".

Спасаясь от огня, 68-летняя женщина выпрыгнула из окна. Санитарным вертолётом её доставили в НИИ имени Склифосовского.

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