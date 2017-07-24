В Москве женщина из-за пожара выпрыгнула из окна третьего этажа

Ликвидация пожара в жилом доме на юге Москвы

Ликвидация пожара в жилом доме на юге Москвы

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На Севанской улице в Москве в жилом доме произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже пятиэтажного здания.