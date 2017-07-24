В Москве женщина из-за пожара выпрыгнула из окна третьего этажа
Теги: пожар пострадавшие Происшествие москва
На Севанской улице в Москве в жилом доме произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже пятиэтажного здания.
Загорелась квартира общей площадью 45 квадратных метров. Дым быстро заполнил лестницу и верхние этажи. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать пятерых жильцов. Есть пострадавшие, передает "ТВ Центр".
Спасаясь от огня, 68-летняя женщина выпрыгнула из окна. Санитарным вертолётом её доставили в НИИ имени Склифосовского.
Читайте также:
В Красноярском крае возбудили дело после гибели 4 детей при пожаре
Сотрудник ФСИН погиб при падении из окна здания Минюста
Находка ростовского рыбака обернулась скандалом для "Почты России"
В Дагестане задержали похитителей министра ЖКХ