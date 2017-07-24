Житель Подмосковья устроил на участке "собачий концлагерь"
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Житель Подмосковья устроил на участке питомник. С собаками- алабаями, мягко говоря, не церемонился. Шанс выжить был не у всех щенков - только у здоровых. Первыми возмутились местные жители - из-за невыносимого запаха и бесконечного лая. Несколько лет они судились с заводчиком.
Подробности в репортаже корреспондента "ТВ Центр" Виктора Прокушева.
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