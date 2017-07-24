Житель Подмосковья устроил на участке "собачий концлагерь"

Теги: животные Происшествие подмосковье

Житель Подмосковья устроил на участке питомник. С собаками- алабаями, мягко говоря, не церемонился. Шанс выжить был не у всех щенков - только у здоровых. Первыми возмутились местные жители - из-за невыносимого запаха и бесконечного лая. Несколько лет они судились с заводчиком.