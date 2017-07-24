15:07, 24 июля 2017

Житель Подмосковья устроил на участке "собачий концлагерь"

Теги:  животные  Происшествие  подмосковье

Житель Подмосковья устроил на участке питомник. С собаками- алабаями, мягко говоря, не церемонился. Шанс выжить был не у всех щенков - только у здоровых. Первыми возмутились местные жители - из-за невыносимого запаха и бесконечного лая. Несколько лет они судились с заводчиком.

Подробности в репортаже корреспондента "ТВ Центр" Виктора Прокушева.

Читайте также:

СК возбудил дело о стихийной свалке у озера Глушица в Жуковском

Другие новости

В других СМИ