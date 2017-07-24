Кремль: Россия не финансирует "зеленых", выступающих против фракинга

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Пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия занимается финансированием западных экологов, выступающих против разработок сланцевой нефти и применения при этом технологии гидроразрыва пласта.

В Кремле опровергли сообщение о поддержке Россией природозащитных организаций, выступающих против разработки сланцевой нефти, передает "Интерфакс".

"Это неверная информация. Мы также не знаем, откуда эти источники и кто об этом сообщает", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее издание Politico сообщило, что Москва финансирует кампании организаций, выступающих против разработок сланцевой нефти и применяемой при этом технологии гидроразрыва пласта (фракинг). Именно эта технология позволила бы США догнать Россию в добыче газа.

В свою очередь "зеленые" опровергли информацию и заявили, что это делается с целью отвлечь внимание от темы о связях Трампа с Россией.