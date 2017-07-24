СК возбудил дело о стихийной свалке у озера Глушица в Жуковском

Теги: Уголовное дело экология свалка подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело о несанкционированной свалке в водоохранной зоне озера Глушица в подмосковном Жуковском. Отходы относятся к четвертому классу опасности, а общая площадь стихийной свалки уже превысила 100 тысяч квадратных метров. А недалеко от нее сформировалсь еще одна свалка.

По ночам на протяжении полугода сюда приезжали грузовики и незаконно, пока деревня спит, выбрасывали строительный мусор. Сначала изредка и понемногу, однако вскоре вошли во вкус и завалили весь участок, узнал "ТВ Центр".

"У нас поступали жалобы, сигналы были о привозе сюда несанкционированного мусора. Мы отправили документы и свои претензии в надзорные органы", - сообщил глава сельского поселения Чулковское Сергей Крупенин.

На место стихийной свалки прибыли инспекторы Минэкологии Московской области. Они выяснили, что земля завалена отходами четвертого уровня опасности. По всем правилам отвечать за состояние участка и разгребать завалы предстоит арендаторам. Они планируют построить здесь гипермаркет. Однако на этапе проектных работ за участком не следили. Вот результат.

"Оцененный масштаб - примерно 40 тысяч кубических метров, это грунт, строительный бой и ТБО", - сказал представитель арендатора Алексей Минеев.

Проблемы с мусором здесь не только у них. Директор сельскохозяйственного предприятия рассказывает, что в год они тратят по полмиллиона рублей только за очистку своих земель от стихийных свалок мусора.

"Мы обрабатываем большое количество земель. Больше двух тысяч га. Мы постоянно фиксируем стихийные мусорки, свалки. Прямо из поля, из пшеницы, из сена вытаскивали по несколько машин", - поделился Максим Кислицин.

Привести в порядок этот участок арендаторы обязаны до 30 сентября. Ещё идёт оценка финансового ущерба. Но факт - это будет не так уж дёшево. К счастью, до уровня свалки на озере Глушица, что буквально в пяти минутах езды - здесь не дошло. Местные жители рассказывают, как на их глазах озеро и два небольших карьера стали декорациями к фильму об экологической катастрофе.

Экологи подтверждают, этот случай - сложный. Природе понадобится время, чтобы оправиться от последствий стихийной свалки.

"Администрация Жуковского очистила береговую зону озера Глушица от строительных отходов. А по другим участкам, которые прилегают к озеру, продолжатся административное расследование", - заявил завотделом госэкологнадзора южного территориального направления Минэкологии МО Константин Поляков.

Первый шаг, наконец, сделан - завоз мусора в эту зону запрещён. Параллельно экологи отслеживают и другие места, а также уже закрытые полигоны - на предмет незаконного сбрасывания мусора.

Кристина Одиноченко, Иван Перминов, Станислав Козловский, "ТВ Центр".