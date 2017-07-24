На Баррикадную улицу вернут историческую брусчатку

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На Баррикадную улицу возвращается историческая брусчатка. Её снимали на время работ по благоустройству. Еще здесь оборудуют остановки общественного транспорта. А также высадят деревья, кустарники и цветники. Работы завершат к концу августа.

На Баррикадную улицу возвращается историческая брусчатка. Её снимали на время работ по благоустройству, передает "ТВ Центр".

Для этого старые камни сначала аккуратно сняли, сложили в паллеты и отправили на хранение. И вот сегодня с утра строители укладывали их обратно. На месте бывшей парковки появится пешеходная зона. Кроме того, чтобы было удобнее попадать в Московский зоопарк, на пересечении Большой Грузинской и Баррикадной улиц сделают островок безопасности.

"Историческую брусчатку мы демонтировали, чтобы все провода, которые идут по верхним путям, проложить под землю. Для этого мы демонтировали историческую брусчатку. Также мы установим новое освещение - порядка 88 торшеров, меняется контактная сеть, также добавляются малые архитектурные формы", - заявил руководитель подрядной организации Александр Коньков.

Еще здесь оборудуют остановки общественного транспорта. А также высадят деревья, кустарники и цветники. Работы завершат к концу августа.

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