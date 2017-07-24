Лидеры "нормандской четверки" разговаривают уже более двух часов

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Ситуацию на востоке Украины обсуждают в эти минуты лидеры так называемой "нормандской четверки". О продолжающихся телефонных переговорах сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Разговор начался около полудня по московскому времени, передает "ТВ Центр". В нём принимают участие лидеры России, Франции, Германии и Украины - Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Пётр Порошенко, а также переводчики. Предыдущий разговор "нормандской четвёрки" в подобном формате состоялся 18 апреля. После чего лидеры России, Франции и Германии встречались на полях саммита в Гамбурге 7 июля.

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