Лидеры "нормандской четверки" разговаривают уже более двух часов
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Ситуацию на востоке Украины обсуждают в эти минуты лидеры так называемой "нормандской четверки". О продолжающихся телефонных переговорах сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Разговор начался около полудня по московскому времени, передает "ТВ Центр". В нём принимают участие лидеры России, Франции, Германии и Украины - Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Пётр Порошенко, а также переводчики. Предыдущий разговор "нормандской четвёрки" в подобном формате состоялся 18 апреля. После чего лидеры России, Франции и Германии встречались на полях саммита в Гамбурге 7 июля.
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