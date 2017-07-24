В Швейцарии мужчина ранил пятерых человек бензопилой
Теги: В мире пострадавшие швейцария
Мужчина с бензопилой напал на людей в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии. По предварительным данным, он ранил пятерых человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на людей и ранил пятерых человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Blick. Инцидент произошел в городе Шаффхаузен на севере страны.
Die Polizeisperre in der Vorstadt #Schaffhausen #Grossaufgebot #Kettensäge pic.twitter.com/Jdzp999MTA— Sebastian (@s_j_kummer) 24 июля 2017 г.
По предварительным данным, двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Очевидцы происшествия отметили, что мужчине с бензопилой удалось скрыться от сотрудников полиции. В настоящее время ведутся поиски нападавшего.
Читайте также:
Песков: Россия негативно относится к санкционной риторике США
Кремль: Россия не финансирует "зеленых", выступающих против фракинга
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы
Матвиенко заявила о попытках вмешательства в будущие выборы-2018