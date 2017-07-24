В Швейцарии мужчина ранил пятерых человек бензопилой

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Мужчина с бензопилой напал на людей в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии. По предварительным данным, он ранил пятерых человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на людей и ранил пятерых человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Blick. Инцидент произошел в городе Шаффхаузен на севере страны.

По предварительным данным, двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Очевидцы происшествия отметили, что мужчине с бензопилой удалось скрыться от сотрудников полиции. В настоящее время ведутся поиски нападавшего.

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