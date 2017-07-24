В Москве точки по продаже арбузов начнут работать с 3 августа

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Точки по продаже арбузов откроются в столице с 3 августа. Всего в городе в этом году будут работать 297 бахчевых развалов. Самое большое их количество будет расположено в юго-восточном округе.

Точки по продаже арбузов в столице официально начнут работать с 3 августа. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Сейчас сезон в южных регионах и урожай нормальный, каких-либо сбоев с поставками нет. Арбузы сейчас появляются в основном из Узбекистана, Казахстана. В торговых сетях они в свободной продаже, а на развалы продавцы встанут по всей Москве только с 3 августа", - сказал Немерюк.

Всего в столице в этом году будут работать 297 бахчевых развалов. Самое большое их количество будет расположено в юго-восточном округе города.

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