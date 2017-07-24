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Развязка на пересечении Московской кольцевой и Профсоюзной откроется в сентябре. Это самый сложный в инженерном плане путепровод. Здесь соединяются выезды на Ленинский проспект и Калужское шоссе, самой дорогой каждый день пользуются сотни жителей Теплого Стана и Ясенева.

Долгожданная развязка на пересечении Московской кольцевой и Профсоюзной откроется в сентябре, передает "ТВ Центр".

Работы там сейчас в самом разгаре. Это самый сложный в инженерном плане путепровод. Здесь соединяются выезды на Ленинский проспект и Калужское шоссе, самой дорогой каждый день пользуются сотни жителей Теплого Стана и Ясенева. Внушительный отрезок Калужского шоссе и участок МКАДа уже реконструировали, а теперь на очереди - новые элементы развязки.

"Две эстакады уже запущены над МКАДом, МКАД над Профсоюзной и Калужской - иначе мы не построим расширение полос, а вот две направленные эстакады и тоннель мы должны открыть в сентябре. Этим самым мы полностью откроем движение на всей развязке", - сказал первый замглавы департамента строительства Петр Аксенов.

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