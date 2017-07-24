В Чувашии под суд пойдет женщина, избившая за час 5 полицейских

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В Чувашии будут судить 37-летнюю женщину, избившую за час пятерых сотрудников полиции. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сообщается, что ее доставили из кафе в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения.

Чувашские следователи направили в суд уголовного дело об оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти, передает РИА Новости со ссылкой на СКР по региону.

По версии следствия, 37-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушила общественный порядок. В ответ на требования успокоиться она оскорбила нецензурной бранью полицейских, а затем менее чем за час избила пятерых сотрудников правоохранительных органов.

В отношении агрессивной женщины возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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