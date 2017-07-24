Жителя Киева арестовали на 6 месяцев за издевательство над котом
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В Киеве вынесли приговор местному жителю, который жестоко истязал кота, из-за чего тот получи множественные переломы. Мужчина получил полгода ареста.
Голосеевский районный суд Киева приговорил к шести месяцам ареста мужчину, который издевался над котом. Он подвесил животное на дереве и избил его резиновым шлангом, причинив множественные повреждения, передает "МИР 24".
Издевательство над животным удалось прекратить благодаря вмешательству случайных свидетелей, которые вызвали стражей порядка. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый вменяем.
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