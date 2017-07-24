Пятилетний ребенок умер на приеме у стоматолога в Самаре
Теги: Уголовное дело смерть врач
Пятилетний ребенок скончался на приеме у стоматолога в Самаре. Врач погрузил мальчика в медикаментозный сон, что вызвало резкое нарушение сердечного ритма.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пятилетнего мальчика в одной из стоматологических клиник Самары. Об этом сообщает "Ридус".
Врачу инкриминируют статью "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
По версии следствия, 23 июля стоматолог ввел в медикаментозный наркоз ребенка. После введения нескольких медицинских препаратов у мальчика произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на попытки медиков спасти ребенка, он скончался.