Пятилетний ребенок умер на приеме у стоматолога в Самаре

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Пятилетний ребенок скончался на приеме у стоматолога в Самаре. Врач погрузил мальчика в медикаментозный сон, что вызвало резкое нарушение сердечного ритма.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пятилетнего мальчика в одной из стоматологических клиник Самары. Об этом сообщает "Ридус".

Врачу инкриминируют статью "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

По версии следствия, 23 июля стоматолог ввел в медикаментозный наркоз ребенка. После введения нескольких медицинских препаратов у мальчика произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на попытки медиков спасти ребенка, он скончался.