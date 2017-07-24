Полиция: нападение с бензопилой в Швейцарии не было терактом

Теги: В мире полиция нападение швейцария

Нападение с бензопилой на севере Швейцарии не было терактом. Об этом заявили сотрудники правоохранительных органов страны. Нападавший мужчина уже опознан, однако его поиски все еще продолжаются.

В полиции Швейцарии заявили, что нападение с бензопилой в городе Шаффхаузен на севере страны не было террористическим актом. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Сотрудники правоохранительных органов опознали нападавшего мужчину, однако в настоящее время его поиски все еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что мужчина с бензопилой напал на людей в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии. По предварительным данным, он ранил пятерых человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также:

В Швейцарии мужчина ранил пятерых человек бензопилой