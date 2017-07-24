Ученые обнаружили в арбузах нитраты, провоцирующие рак

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Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что содержащиеся в арбузах нитраты могут провоцировать рак. Сами по себе они не так вредны, однако в зависимости от среды, в которую они попадают, эти нитраты могут повести себя по-разному. Например, в желудочно-кишечном тракте они начинают вырабатывать опасные токсины.

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что в арбузах содержатся нитраты, которые могут вызывать рак. Об этом сообщило издание "Русская планета".

Согласно исследованию, нитраты по большей части скапливаются в мякоти арбуза. Однако опасными они становятся при попадании в определенную среду. Так, в желудочно-кишечном тракте эти нитраты начинают вырабатывать опасные токсины, провоцирующие онкологические заболевания.

Нитраты также могут разрушить гемоглобин, что влияет на поступление кислорода в ткани и может вызвать проблемы дыхательной и выделительной систем.