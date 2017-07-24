Синоптики обещают 30-градусную жару к концу недели

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В Московский регион с четверга начнет приходить по-настоящему летняя и жаркая погода. К предстоящим выходным потеплеет до 30 градусов, но пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Тридцатиградусная жара установится в Москве и Подмосковье на грядущих выходных, сообщает РИА Новости.

В четверг Москва попадет в теплый сектор циклона, из-за чего температура воздуха начнет подниматься. 27 июля столбики термометра покажут до 26 градусов, в пятницу – до 28 градусов. Возможны грозы и кратковременные дожди.

В субботу и воскресенье воздух прогреется до 30 градусов, ночью будет до 18 градусов тепла. Но также возможен небольшой дождь с грозой.