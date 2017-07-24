Генштаб сообщил об операции против ИГ около Пальмиры

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С начала июня соглашения о прекращении огня в Сирии подписаны с 508 городами, общее число примирившихся населенных пунктов достигло 2043. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской. По его данным, ВКС за два месяца выполнили свыше двух тысяч боевых вылетов в Сирии, нанеся 5850 ударов по террористам.

В Генштабе ВС России рассказали об устойчивом снижении количества нарушений режима перемирия в Сирии. Кроме того, как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской, общее число примирившихся населенных пунктов достигло 2043.

При этом, по словам Рудского, российские боевые самолеты за два месяца совершили более двух тысяч вылетов в Сирии и нанесли почти шесть тысяч ударов по террористам.

По данным генерала, восстановление контроля над частью границы уменьшило переброску боевиков из Ирака в Сирию. "На сегодняшний день восстановлен контроль над участком сирийско-иракской границы протяженность 150 километров. Выставлено четыре пограничных заставы и 22 поста. Это позволило значительно снизить возможности террористической группировки ИГИЛ (запрещенная в России организация) по переброске боевиков и вооружения из Ирака в Сирию", - приводит слова Рудского ТАСС.

Генштаб также сообщил об операции против "Исламского государства" к северо-западу от Пальмиры. "К северо-западу от Пальмиры ведется операция по блокированию и уничтожению крупной группировки ИГИЛ в районе города Акербат. Успешно развиваются наступательные действия на юге Сирии. Общая площадь территории, перешедшей под контроль правительственных войск на данном направлении, составляет семь тысяч квадратных километров", - сказал Рудской.

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