Дед Мороз переедет из терема в новый дворец за 350 млн рублей

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В Великом Устюге для Деда Мороза построят новый дворец за 350 миллионов рублей. Нынешний терем не вмещает всех желающих попасть к волшебнику в гости. Закончить строительство нового жилища Деда Мороза планируют к 2019 году.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о необходимости построить новый дворец Деда Мороза, поскольку нынешний терем не вмещает всех желающих, передает "Интерфакс".

На строительство новой резиденции требуется порядка 350 миллионов рублей. Планируется, что строительство начнется в этом году, а завершится в 2019 году.

"Мы поставили перед собой задачу к 2030 году удвоить туристический поток в Вологодскую область до 5,5–6 миллионов человек. Также стоит задача удвоения туристического потока в Великий Устюг", - добавил Кувшинников.

Сейчас жилище Деда Мороза вмещает не более 6-6,5 тысяч посетителей в сутки. В двухэтажном тереме есть тронная комната, опочивальня, рабочий кабинет, а также комната елочек, кладовая сказок и другие волшебные помещения. На территории его вотчины есть несколько мастерских, гостиница, отделение почты и зоосад.

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