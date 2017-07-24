В Италии задержали банду грабителей в масках Трампа

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Итальянские полицейские поймали двух мужчин, которые собирались ограбить банкомат в масках Дональда Трампа. Задержанными оказались двое братьев, развернувших преступную деятельность в северной области Пьемонт.

Итальянские полицейские разоблачили банду грабителей, которые совершали налеты на банкоматы в масках президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Colpi bancomat, presi banditi alla Trump - Fratelli accusati decine colpi in Piemonte, si ispiravano a film https://t.co/sKaUlNDVVm — Ansa Piemonte (@Ansa_Piemonte) 24 июля 2017 г.

В полиции отметили, что двое мужчин в резиновых масках Трампа ворвались в уличное помещение банка. Затем они произвели небольшой взрыв, чтобы вскрыть банкомат, однако после этого на месте появились сотрудники полиции и поймали злоумышленников.

Задержанными оказались двое братьев, развернувших преступную деятельность в северной области Пьемонт. По данным полиции, всего они могли совершить несколько десятков ограблений, а последние два налета принесли преступникам около 100 тысяч евро.

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