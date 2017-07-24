В Москве закончились номерные знаки с индексом региона "777"

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Госавтоинспекция Москвы начала выдачу новых автомобильных номеров с индексом региона "799". Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, данное решение было связано с тем, что все возможные цифровые и буквенные комбинации с кодом "777" закончились.

Госавтоинспекция Москвы начала выдачу автомобильных номерных знаков с индексом региона "799". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"Решение об изготовлении новой спецпродукции принято в связи с окончанием возможных цифровых и буквенных комбинаций для использования при изготовлении государственных регистрационных знаков с кодом "777", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что будут продолжать выдавать номера с тремя семерками до их полного израсходования. В то же время, выдача новых номеров также уже началась.

"Все регистрационные подразделения оснащены необходимым количеством государственных регистрационных знаков новой серии "799" и приступили к их выдаче", - отметили в Госавтоинспекции.