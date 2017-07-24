Кадыров вернул отцу задержанного на границе с Сирией ребенка

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о возвращении родному отцу шестилетней девочки, которая вместе с матерью и ее гражданским мужем была задержана турецкими властями на границе с Сирией.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о вызволении шестилетней девочки, задержанной на границе с Сирией вместе с матерью и гражданским мужем, пытавшимися перебраться на сирийскую территорию по поддельным паспортам. Об этом говорится в сообщении Кадырова на его странице в Instagram.

"Благодаря предпринятым мерам, с турецкой стороной достигнута договоренность о возвращении ребёнка на родину. Девочка передана родному отцу", - написал он.

Житель Саратовской области Сергей Уханов записал видеообращение к Кадырову с просьбой помочь ему в возвращении дочери, которая была задержана вместе с матерью и ее гражданским мужем на границе с Сирией. Они пытались перебраться на сирийскую территорию из Турции по поддельным паспортам.