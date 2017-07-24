В Швейцарии ищут мужчину, напавшего на прохожих с бензопилой

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Полторы сотни сотрудников оперативных служб Швейцарии брошены на поиски мужчины, который в понедельник в разгар дня напал с бензопилой в руках на жителей небольшого городка Шаффхаузен на севере страны. В результате дикой атаки пятеро человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы. Сейчас угрозы для их жизни нет. Полиции удалось идентифицировать преступника. Это местный житель, который ранее имел проблемы с законом.

По узким улочкам Шаффхаузена весь день разносится вой полицейских сирен. Центр старого города по-прежнему перекрыт. Магазины и рестораны закрыты. Горожанам рекомендуют оставаться дома. Напавший утром на пятерых человек швейцарец, вооруженный бензопилой, до сих пор остается на свободе, передает "ТВ Центр".

Полиция опубликовало фото предполагаемого преступника. Им оказался 61-летний Франц Врузис. За последние 4 года был дважды судим. Без постоянного места жительства, высокий - почти метр девяносто, с характерными залысинами. Очевидцы рассказывают: мужчина выглядел неопрятно и даже казался больным.

"Мы ищем мужчину, который подходил бы под описание очевидцев. Преступник вел себя довольно агрессивно. И мы предполагаем, что он мог скрыться на белом "Кадиллаке", - рассказали в полиции.

Машину удалось найти быстро, а вот поиски самого злоумышленника продолжаются. Все произошло около половины одиннадцатого утра. В бизнес-центр вошел мужчина, держащий в руках цепную пилу. Не мешкая, злоумышленник направился в страховую компанию. И уже там устроил настоящую резню. Жертвами преступника стали сотрудники и посетители офиса. Двое из пострадавших получили серьезные травмы – в том числе головы, они находятся в тяжелом состоянии. Всего нападавший успел ранить пятерых человек.

О том, что случившееся не было террористическим актом, силовики заявили почти сразу. Ведь преступник намеренно выбрал своей целью сотрудников именно этой компании. Задержать нападавшего по горячим следам не удалось. В поисках злоумышленника задействованы полторы сотни оперативных сотрудников. В воздух по тревоге подняты вертолёты пограничной службы.

Поиски продолжаются, но по факту нападения уже возбуждено уголовное дело. Для пострадавших и тех, кто что-то знает о местоположении преступника, работает горячая линия.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".