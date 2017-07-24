Россия развернула в зоне деэскалации в Сирии 2 КПП и 10 постов наблюдения

Теги: минобороны Сирийский конфликт перемирие

Режим прекращения огня в Сирии контролируют российские военные полицейские. На юго-западе арабской республики открыты два контрольно-пропускных пункта и 10 наблюдательных постов вдоль согласованных участков линии соприкосновения.

Юг Сирии, провинция Дераа. Здесь начинается зона деэскалации. Безопасность на контрольно-пропускном пункте обеспечивают наши военнослужащие - военная полиция, передает "ТВ Центр".

С одной стороны - территория правительственных сил, с другой - вооруженные группировки. Город на горизонте - под контролем боевиков. Видны их позиции. Но сейчас никто не стреляет. Перемирие нужно всем. Создание зон деэскалации подержали большинство противоборствующих сторон.

Работают плечо к плечу. Военные двух государств понимают друг друга и без переводчика. Общее дело объединяет. Военная полиция ведет досмотр. Проверяют документы, обязательно проверяют багажник, мотор и личные вещи людей, сидящих в машине.

Никакого оружия, боеприпасов и взрывчатки. Россия выступает гарантом, следит за соблюдением режима прекращения огня. Джозеф - водитель маршрутки. Везет людей через линию разграничения.

"Я делаю четвертый рейс. Из города, в котором боевики, через блокпост и сюда - в поселок, где сирийская армия. Везу людей за продуктами, кто-то ищет тут работу. Раньше тут было трудно проехать, постоянно стреляли", - рассказал водитель Джозеф Афами.

Мухамед - школьный учитель. Дом и семья - с одной стороны фронта, работа - с другой. Каждый день он отправлялся в путь по дороге, рискуя попасть под обстрел или нарваться на мину. "Сюда пришел мир, люди стали ходить на работу. В мою школу стали возвращаться дети. Я, наконец, почувствовал, я стал понимать, зачем я работаю, зачем я ездил сюда и ради чего", - отметил учитель.

Мирное население устало от войны и ждет перемен. "Положительно к нам относятся, люди подходят, здороваются, рады, что мы находимся здесь. Мы будем находиться здесь, пока не убедимся, что тут мир и все спокойно", - сообщил командир взвода военной полиции Андрей Фрезин.

Российская военная полиция охраняют периметр зоны деэскалации. Около 10 блокпостов уже развернуты в провинции Дераа.

Виктор Прокушен, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.