В Москву вернулись призеры Международной математической олимпиады
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В понедельник в столицу из Рио-де-Жанейро, где проходила международная математическая олимпиада, вернулась сборная России. Наши старшеклассники завоевали сразу несколько высших наград - одну золотую, три серебряных и две бронзовых медали. По итогам в общекомандном зачете российские школьники на 11-м месте.
О том, как встречали математиков-призёров, которые защищали честь страны – в репортаже Екатерины Гоголевой.