19:58, 24 июля 2017

В Москву вернулись призеры Международной математической олимпиады

Теги:  Общество  дети  образование  москва

В понедельник в столицу из Рио-де-Жанейро, где проходила международная математическая олимпиада, вернулась сборная России. Наши старшеклассники завоевали сразу несколько высших наград - одну золотую, три серебряных и две бронзовых медали. По итогам в общекомандном зачете российские школьники на 11-м месте.

О том, как встречали математиков-призёров, которые защищали честь страны – в репортаже Екатерины Гоголевой.

 

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