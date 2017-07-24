В Москву вернулись призеры Международной математической олимпиады

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В понедельник в столицу из Рио-де-Жанейро, где проходила международная математическая олимпиада, вернулась сборная России. Наши старшеклассники завоевали сразу несколько высших наград - одну золотую, три серебряных и две бронзовых медали. По итогам в общекомандном зачете российские школьники на 11-м месте.