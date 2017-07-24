Валдис Пельш опроверг слухи о своей госпитализации

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Представитель Валдиса Пельша опроверг слухи о госпитализации телеведущего. По его словам, это полнейшее вранье. Он также уточнил, что в настоящее время Пельш находится в самолете и вылетает на съемки. Сам телеведущий подтвердил эту информацию в своем Instagram.

Информация о госпитализации Валдиса Пельша - полнейшее вранье. Об этом заявил концертный директор агентства Пельша Табриз Шахиди.

"Это все полнейшее вранье. Сейчас Валдис находится в самолете и вылетает на съемки", - передает его слова агентство городских новостей "Москва".

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Валдиса Пельша с острой болью в одну из больниц Москвы. Сообщалось также о назначении телеведущему курса интенсивной терапии. Информацию о госпитализации в своем Instagram опроверг и сам Пельш.

"лайфньюс (с маленькой буквы) срочно уложил меня в больничный стационар, а я тем временем вылетаю на Камчатку снимать новое кино. Кому верить?", - написал он.