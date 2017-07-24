Макрон выложил видео начала "нормандского" разговора

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Президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал в интернете запись с начала телефонных переговоров лидеров "нормандской четверки. На видео слышно, как российский лидер Владимир Путин поприветствовал своего французского коллегу.

Ситуацию на юго-востоке Украины в понедельник обсудили по телефону в формате "нормандской четверки" лидеры России, Франции, Германии и Украины. Разговор Владимира Путина, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Петра Порошенко состоялся в соответствии с предварительной договоренностью и с учетом серьезных сбоев в реализации минских соглашений.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время беседы лидеры заслушали отчеты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о ситуации с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения и о других аспектах работы наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.

Владимир Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям минских договоренностей. Условлено о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне.

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые принял участие в диалоге "нормандской четверки". На своей странице в Twitter он опубликовал видеозапись начала телефонного разговора и поделился впечатлениями от беседы. Французский лидер назвал переговоры прямым диалогом в целях конкретных действий.