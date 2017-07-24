Первый гумконвой в зону деэскалации "Восточная Гута" направится 25 июля

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Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации "Восточная Гута" будет направлен 25 июля. Как сообщили в Министерстве обороны России, конвой доставит продовольствие, медикаменты и вывезет больных и раненных для лечения в медучреждениях.

Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации "Восточная Гута" направится во вторник 25 июля. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.

"Гуманитарный конвой доставит местным жителям продовольствие, медикаменты, а также вывезет из зоны деэскалации больных и раненых для прохождения лечения в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Сирии объявили перемирие в Восточной Гуте с 12:00 22 июля. При этом правительственные войска оставили за собой право ответить на любые нарушения перемирия в регионе.