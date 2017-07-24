Германия предложила расширить санкционный список из-за скандала с турбинами

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Германия призвала Европейский союз добавить в санкционный список еще четыре физических и юридических лица из России. Как сообщили источники в Брюсселе, список может быть расширен после очередного планового пересмотра.

Германия предложила Евросоюзу расширить антироссийский санкционный список после скандала с поставками турбин Siemens в Крым. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в Брюсселе.

"Очередной обзор, как правило, становится временем, чтобы пересмотреть список. Раньше, когда у нас были достаточные основания, мы добавляли записи в список", - сообщил один из источников.

В издании уточнили, что Германия предложила добавить в список еще четыре физических и юридических лица из России. В сообщении не уточняется, кого и какие компании предлагается внести в список.