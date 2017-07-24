Лавров: антироссийская кампания в США выдохнется

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Американские политики параноидальной русофобией загоняют себя на высокий забор, откуда потом трудно прыгать. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав". Министр выразил надежду, что антироссийская кампания в США выдохнется, указав, что до сих пор не предъявлено ни единого факта вмешательства Москвы в выборы.

Нормальным людям непросто существовать в условиях "параноидального увлечения русофобией" в США, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров курдскому телеканалу "Рудав".

"Мы понимаем, насколько сейчас тяжело в Вашингтоне тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл в условиях повального, параноидального увлечения русофобией при отсутствии за многие месяцы всяких расследований или хотя бы единого факта, который мог бы быть предъявлен в подтверждение вмешательства России в американские дела", - приводит слова министра "Интерфакс".

По мнению Лаврова антироссийская кампания в США в скором времени выдохнется. "Важно, чтобы "вышел пар" из этой кампании. Я не думаю, что кто-то может искусственно на нее повлиять, но она выдохнется хотя бы потому, что, подчеркну еще раз, ни единого факта так и не было предъявлено. Всё, что мусолится на страницах газет, экранах телевизоров в США, это, как у нас говорят, простите за непарламентское выражение, "высосано из пальца", - заявил Лавров.

В то же время, по словам министра, создание зоны деэскалации в Сирии доказало, что Вашингтон и Москва могут работать вместе "в интересах регионального и более широкого глобального урегулирования различных проблем".

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