Зять Трампа опроверг информацию о сговоре с Россией

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Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер опроверг информацию о своем "сговоре с Россией". Кроме того, по его словам, он не знает никого в предвыборном штабе, у кого бы могли быть связи с Москвой.

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер опроверг информацию о сговоре президента с Россией. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на выступление Кушнера в Белом доме.

"Я хочу ясно заявить: я не сговаривался с Россией и не знаю никого в предвыборном штабе, кто бы это делал", - сказал он.

По его словам, он неоднократно заявлял о своей готовности поделиться информацией с теми, кто ведет расследование, и сделал это в понедельник. Ранее Кушнер выступил на закрытых слушаниях в сенате.

Он также опроверг слухи о том, что полагается на российские деньги при ведении семейного бизнеса, назвав все свои действия "вполне уместными". Кушнер пообещал представить сенату все необходимые документы, чтобы обосновать свои слова.

Ранее в письменных показаниях конгрессу Кушнер опроверг публикации о его попытках установить с Россией секретный канал связи для решения двусторонних проблем. Кроме того, он заявил, что в ходе встречи в 2016 году с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым не обсуждал отмену антироссийских санкций.

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