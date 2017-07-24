Из шахты в Кузбассе вышли 78 горняков

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Из шахты в Кузбассе, где произошел выброс горной породы, вышли 78 горняков. Как сообщили в региональном управлении МЧС, связь с одним из шахтеров не установлена.

Из шахты в Кузбассе, где произошел взрыв метана, вышли 78 горняков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Кемеровской области.

"78 вышли на поверхность, связь с одним не установлена", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва метана на шахте "Анжерская Южная" произошел выброс породы. Была организована эвакуация. Сообщалось также, что под завалами остались два горняка.