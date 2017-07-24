На северо-западе Москвы автомобиль насмерть сбил женщину

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На пересечении улиц Героев Панфиловцев и Туристской водитель автомобиля Volkswagen насмерть сбил женщину. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. По данному факту проводится проверка.

На северо-западе столицы женщину сбил насмерть автомобиль. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД города.

"Водитель автомобиля Volkswagen допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть на пересечении улицы Героев Панфиловцев и улицы Туристская. По предварительным данным, ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.

По данным полиции, по факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.