22:13, 24 июля 2017

В США автомобиль протаранил пешеходов: двое погибших

Теги:  ДТП  сша  автомобиль  жертвы

В штате Южная Дакота автомобилист врезался в группу людей, есть погибшие. По предварительным данным, водитель совершил наезд случайно.

В США два человека погибли, еще восемь пострадали при наезде автомобиля на толпу. Инцидент произошел в штате Южная Дакота, сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.

Первоначальные данные указывают на то, что наезд был совершен непреднамеренно. Водитель в настоящий момент находится в больнице.

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