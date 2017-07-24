В США автомобиль протаранил пешеходов: двое погибших
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В штате Южная Дакота автомобилист врезался в группу людей, есть погибшие. По предварительным данным, водитель совершил наезд случайно.
В США два человека погибли, еще восемь пострадали при наезде автомобиля на толпу. Инцидент произошел в штате Южная Дакота, сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.
Первоначальные данные указывают на то, что наезд был совершен непреднамеренно. Водитель в настоящий момент находится в больнице.