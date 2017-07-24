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Сотрудники "Почты России" провели внутреннее расследование после информации в СМИ о хищении почтовых отправлений в Ростовской области. Подозреваемый в преступлении найден.

"Почта России" вычислила подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Гражданин, работавший на предприятии сортировщиком, забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом. Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей", - сообщили в "Почте России".

Отмечается, что подозреваемый в преступлении сортировщик уже признался в содеянном.

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