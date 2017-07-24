Путин единственным вел переговоры в "нормандском формате" на родном языке

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Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что во время телефонных переговоров в "нормандском формате" все, кроме президента России, говорили на английском языке.

Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров в "нормандском формате" единственным говорил на родном языке. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Розмову в Норманд форматі Президент Порошенко провів англійською мовою, як і Канцлер Німеччини та Президент Франції.Путін говорив російською — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 июля 2017 г.

"Разговор в "нормандском формате" президент Порошенко провел на английском языке, как и канцлер Германии и президент Франции. Путин говорил по-русски", - написал он.

Телефонные переговоры лидеров стран "нормандской четверки" состоялись в понедельник. Они длились порядка двух часов. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по ситуации в Донбассе с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей. При этом Владимир Путин подробно изложил российские подходы по ключевым положениям соглашений.