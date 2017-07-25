Тиллерсон покинет пост госсекретаря из-за разногласий с Белым домом

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У шефа американской дипломатии Рекса Тиллерсона существуют серьезные разногласия с Белым домом, включая вопрос выстраивания отношений с Ираном. Как сообщает телеканал CNN, госсекретарь США может покинуть свой пост до конца этого года или раньше.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может оставить свою должность до конца года или раньше. Об этом со ссылкой на источники, близкие к его окружению, сообщил телеканал СNN.

У шефа американской дипломатии якобы существуют серьезные разногласия с Белым домом, включая вопрос выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику своего ведомства.

В июне газета Politico писала, что Тиллерсон устроил скандал из-за постоянных проблем с назначением его заместителей. Как утверждает издание, президент Дональд Трамп обещал ему полную свободу в решении кадровых вопросов, однако в итоге большинство кандидатур Белый дом блокировал.

Кроме того, сам Тиллерсон ранее заявлял, что в Госдепартаменте отсутствует строгая дисциплина, сотрудники уклоняются от принятия решений, а ведомство нуждается в реформе.

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