Эрдоган не понимает тревоги США по поводу покупки Турцией С-400

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Реджеп Эрдоган заявил, что не понимает обеспокоенности США в связи с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам президента, каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не понимает тревогу США в связи с переговорами Анкары и Москвы о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА Новости.

"Почему это должно вызывать озабоченность? Каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности. С какой стороны эти меры можно обеспечить - туда и делаются шаги", - сказал Эрдоган.

По его словам, в настоящее время Турция и Россия находятся в стадии переговоров. Эрдоган выразил уверенность, что турецкая сторона "сделает этот шаг". Кроме того, президент удивлен, почему Соединенные Штаты не обращают внимания на приобретение Турцией другого вооружения, а обеспокоены только сделкой по С-400.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд отметил, что сделка между Россией и Турцией о покупке зенитной ракетной системы С-400 вызвала бы обеспокоенность в Вашингтоне.

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