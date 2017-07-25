Жертвами удара американских ВВС в Афганистане стали 8 мирных жителей

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В результате удара американских ВВС в афганской провинции Нангархар погибли как минимум восемь мирных жителей. По удар попали женщины и дети, а не террористы.

В афганской провинции Нангархар жертвами антитеррористического авиаудара ВВС США стали по меньшей мере восемь мирных жителей, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Американские пилоты разбомбили одну из деревень, где по их данным, среди местного населения скрывались боевики запрещенного в России "Исламского государства".

Как сообщают представители афганских властей, под удар попали женщины и дети, а не террористы. Пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в госпиталь. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.