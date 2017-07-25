Российская военная полиция обеспечивает порядок на КПП в Восточной Гуте

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Первый совместный КПП российский и сирийских военных открылся в зоне деэскалации "Восточная Гута". Он разместился на окраине одного из поселков. Военнослужащие двух стран досматривают машины, ищут оружие и боеприпасы, а также проводят проверку документов у пассажиров и водителей.

Восточная Гута — практически пригород Дамаска. Один из самых густонаселенных районов. С самого начала сирийского конфликта эта территория находится под контролем так называемой оппозиции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Восточную Гуту называют микрогосударством боевиков. Их численность там может достигать 9 тысяч, здесь обосновались сразу несколько вооруженных группировок. Самая крупная из них — запрещенная в России "Джебхат ан-Нусра". Все против всех. Боевики тут воюют не только с правительственными войсками, но и между собой, за сферы влияния. Мирное население фактически было в заложниках террористов.

Российские военные на переговорах в Каире смогли договориться с вооруженной оппозицией о создании в Восточной Гуте зоны деэскалации. Впервые за несколько лет тут не слышно выстрелов.

На этом КПП ведется тщательный досмотр, очень большой поток местных жителей пересекает условную границу. Многие живут и работают по разные стороны. С наступлением перемирия поток людей увеличивается. Пока сирийский военный проверяет документы и автомобили, российский прикрывает и следит за обстановкой. Джихадисты могут попытаться покинуть Восточную Гуту под видом мирных жителей.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр", Сирия.