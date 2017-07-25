Трамп не отменит антироссийские санкции и поддержит новые

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Президент США Дональд Трамп не намерен отменять санкции в отношении России, КНДР и Ирана. Говоря о новом пакете ограничительных мер, глава государства хочет выяснить, предлагает ли он "лучшую сделку" для американского народа.

Президент США намерен изучить законопроект, подготовленный Конгрессом, об односторонних санкциях в отношении России, КНДР и Ирана, передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс.

Он отметила, что президент не намерен отменять уже введенные санкции, а что касается новых, то Трамп собирается выяснить, будет ли новый пакет ограничительных мер "лучшей сделкой" для американского народа.

Во вторник палата представителей Конгресса рассмотрит данный законопроект. Он предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных экс-президентом США Бараком Обамой в связи с ситуацией на Украине, воссоединения Крыма с Россией, кибератаками на американские политические институты. Если законопроект будет принят, то отменить его можно будет только принятием нового закона.

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