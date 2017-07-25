Сирийско-российский КПП заработал в зоне деэскалации "Восточная Гута"

Теги: сирия Сирийский конфликт россия военный граница

Совместный контрольно-пропускной пункт российских и сирийских военных начал работу в зоне деэскалации "Восточная Гута" в Сирии. Восточная Гута является одной из густонаселенных окраин сирийской столицы Дамаска. Военнослужащие двух стран здесь досматривают машины, ищут оружие и боеприпасы.

Российские и сирийские военные начали работу в зоне деэскалации "Восточная Гута" в Сирии. Во вторник также заработал совместный контрольно-пропускной пункт, передает "Интерфакс".

Восточная Гута находится на окраине сирийской столицы Дамаска. Первый совместный блокпост в одном из поселков в регионе. Как сообщили накануне в Генштабе России, Россия развернула в зоне деэскалации в Восточной Гуте два КПП и четыре наблюдательных поста.

Военнослужащие двух стран здесь досматривают машины, ищут оружие и боеприпасы, а также проверяют документы у водителей и пассажиров. По разным данным, в этом районе может находиться около девяти тысяч боевиков.

Читайте также:

В сирийском Алеппо заработал фармацевтический завод

Совфед ратифицировал протокол о размещении российской авиагруппы в Сирии