На матчи ЧМ-2018 будут раздавать бесплатные билеты

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На чемпионате мира по футболу 2018 года будут раздавать бесплатные билеты. Об этом рассказал глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. Бесплатные билеты могут получить наименее социально защищенные слои населения – инвалиды и многодетные семьи.

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года будут раздавать бесплатные билеты. Об этом сообщает газета "Известия".

"Нам кажется правильным, что социально незащищенные слои населения получают возможность вживую посмотреть на звезд мирового футбола. Мы будем обсуждать этот вопрос с ФИФА, он полностью их прерогатива", - сказал Сорокин.

Похожая система уже применялась в этом году на матчах Кубка конфедераций. Бесплатные билеты могли получить наименее социально защищенные слои населения – инвалиды и многодетные семьи. Число льготных квитков составит 12% от общего количества.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства примут 11 городов нашей страны: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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