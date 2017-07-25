На Шри-Ланке военные спасли двух тонущих слонов. Видео

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Военные на Шри-Ланке спасли двух унесенных в море слонов. Вся операция заняла более 12 часов.

На Шри-Ланке военные спасли двух тонущих слонов, которых во время отлива унесло в открытое море. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Животных обвязали канатами и постепенно вытащили на сушу. Из-за большого веса транспортировка проходила медленно. Вся операция заняла более 12 часов. Когда гиганты оказались на берегу, они сразу же устремились в лес. Хотя слоны очень хорошие пловцы, но расстояние в несколько километров самостоятельно преодолеть им бы не удалось.

За последнее время это уже второй инцидент. Около двух недель назад также был спасен оказавшийся в море хозяин саванны.